"Энергоатом" и американская компания Holtec International договорились о строительстве в Украине 20 атомных энергоблоков

Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" и американская компания Holtec International договорились о строительстве в Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "Энергоатом".

Так, 21 апреля президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент и исполнительный директор американской компании Holtec International Доктор Крис Сингх заключили соглашение о сотрудничестве по развертыванию малых модульных реакторов (ММР).

Котин подписал договор в Киеве, а Крис Сингх – в Камдене, штат Нью-Джерси, США. На церемонии также присутствовали Министр энергетики Украины Герман Галущенко и вице-президент Holtec International по деятельности в Украине Риаз Аван.

Глава энергетического ведомства отметил, что "сооружение в Украине ММР будет не только способствовать укреплению энергетической безопасности государства, но и позволит заменить разрушенные российскими атаками теплоэнергетические мощности и достичь целей декарбонизации".

Соглашение предусматривает строительство до 20-ти реакторов SMR-160, с реализацией первого пилотного проекта и выхода на минимальную регулируемую мощность реактора и подключение к сети до марта 2029 года. Внедрение малых модульных реакторов поможет и в замещении разрушенных в результате российской агрессии теплоэнергетических мощностей.

Для справки: SMR-160 – это легководный реактор под давлением мощностью 160 МВт, использующий в качестве топлива низкообогащенный уран и гибкий для производства технологического тепла для промышленного применения и производства водорода.

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