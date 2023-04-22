ВСУ отразили 53 атаки врага на 4 направлениях. В эпицентре боевых действий остается Бахмут, - Генштаб

Российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 22 апреля по поводу российского вторжения.

Так, начались четыреста двадцать третьих суток широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 30 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях - было отражено 53 атаки противника. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На местности Республики Беларусь продолжают находиться некие подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов Леоновка и Гремяч Черниговской области; Шалыгино, Волфине и Кондратовка – Сумской, а также Гоптовка и Волчанские Хутора на Харьковщине.

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На Купянском направлении в течение суток, которые прошли, противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, провел штурмовые действия неподалеку от населенного пункта Лиман Первый, успеха не имел. Обстреляны Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Котляровка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийские обстреляны Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное и Звановка Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут. Вблизи Григоровки и Богдановки противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздольевка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области и ряд других.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки отражены атаки противника в районе Марьинки. Вражеские обстрелы снова были в Красногоровке, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара. Обстрелял также Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву, Великую Новоселку Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Павловка, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области и Херсон.

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Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще 2 важных военных объекта противника.