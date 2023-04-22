Колонну грузовиков с ранеными оккупантами не пропустили на территорию РФ, часть военных погибла, - Генштаб

17 апреля из временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области оккупанты пытались осуществить медицинскую эвакуацию. Российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. Так, 17 апреля этого года из временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области противник пытался осуществить медицинскую эвакуацию. Для перевозки раненых окупантов было задействовано 14 грузовых автомобилей. При попытке пересечения Государственной границы Украины на территорию Российской Федерации по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно. Известно, что во время указанного перемещения часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия должной медицинской помощи. Другая часть тяжелораненых захватчиков, более 50 человек, перевезена в госпиталь, развернутый на базе Троицкой центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 185 730 человек (+680 за сутки), 3672 танка, 2832 артсистемы, 7130 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА