Военные РФ захватили здание католического костела в Бердянске, - ГВА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Бердянской городской военной администрации.
"Костел Рождества Пресвятой Девы Марии был не только религиозной громадой. Здесь нуждающиеся могли получить поддержку, а жители и гости города имели возможность услышать органную музыку. С самого начала оккупации костел оказывал укрытие и помощь всем нуждающимся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отец Иван Левицкий принимал участие в проукраинских митингах и ежедневно молился.
"В прошлом году оккупанты похитили священников греко-католической церкви, Богдана Галета и Ивана Левицкого. Их обвинили в хранении взрывчатки и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Пропагандистские медиа писали, что якобы в костеле нашли тайник с оружием, а самих священнослужителей осудили за то, что они в 2015 году некоторое время служили капелланами для украинской армии в зоне АТО. До сих пор у нас нет никакой информации: живы ли они и имеют состояние здоровья.
Еще раньше оккупанты также похитили главу Лютеранской общины Бердянская Артура Кожевникова.
Сейчас же российские пропагандисты разгоняют информацию, будто бы священнослужители использовали персональные данные и (просто вслушайтесь!) БИОМАТЕРИАЛ верующих. Также в сюжетах вспоминают, что авторы книг, найденных в костеле, призывали к свержению режима Януковича. Пропагандисты использовали в своих целях даже расположение костела — якобы то, что он построен напротив вечного огня, не случайно это противостояние с русским миром. Наряды священнослужителей и предметы для служений русские выдают за оккультизм. Показывают обычную одежду священника и говорят, что те предметы как из фильма ужасов… Захватчики сделали невозможным деятельность ВСЕХ религиозных общин, кроме своего пропагандистского московского патриархата", - добавили в МГА.