Общие боевые потери РФ с начала войны – около 185 730 человек (+680 за сутки), 3672 танка, 2832 артсистемы, 7130 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 185 730 человек.