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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 185 730 человек (+680 за сутки), 3672 танка, 2832 артсистемы, 7130 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 22 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 185 730 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 185 730 (+680) человек ликвидировано,
  • танков - 3672 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7 130 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 2 832 (+5) ед,
  • РСЗО - 539 (+0) ед,
  • средства ПВО - 289 (+4) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 398 (+4),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 718 (+5) ед,
  • специальная техника 337 (+3).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 185 730 человек (+680 за сутки), 3672 танка, 2832 артсистемы, 7130 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Незабаром буде 200 тищ і ніпабідімая по праву отримає назву двохсота армія в світі.
  • Snart
    Та їх не було там 40т, і виїзжали вони не одну ніч. А про договірняк казки розказуйте деінде, багато воїнів загинуло задля того «жесту доброї волі»
  • шеколадный зае%ец
    всё равно скажу -мало, хай би вони всі там повиздихали
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