Общие боевые потери РФ с начала войны – около 185 730 человек (+680 за сутки), 3672 танка, 2832 артсистемы, 7130 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 22 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 185 730 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 185 730 (+680) человек ликвидировано,
- танков - 3672 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 7 130 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 2 832 (+5) ед,
- РСЗО - 539 (+0) ед,
- средства ПВО - 289 (+4) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 398 (+4),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5 718 (+5) ед,
- специальная техника 337 (+3).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.