Утром в оккупированном Мелитополе раздался взрыв
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В Мелитополе сообщают о взрыве, который был слышен в северных районах города.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Утренний хлопок во временно оккупированном Мелитополе.
Жители сообщают о глухом одиночном взрыве, который был слышен в северных районах города.
Суетились и оккупанты - отправили скорую, полицию и пожарную в сторону района Нового Мелитополя", - написал он.
Также Фёдоров отметил, что детали еще уточняются.