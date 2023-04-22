Утром в оккупированном Мелитополе раздался взрыв

В Мелитополе сообщают о взрыве, который был слышен в северных районах города.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Утренний хлопок во временно оккупированном Мелитополе.

Жители сообщают о глухом одиночном взрыве, который был слышен в северных районах города.

Суетились и оккупанты - отправили скорую, полицию и пожарную в сторону района Нового Мелитополя", - написал он.

Также Фёдоров отметил, что детали еще уточняются.

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