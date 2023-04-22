Враг активно бьет по линии разграничения в Запорожской области, есть разрушение жилых домов, - ОВА
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Российские оккупационные войска продолжают наносить удары по гражданским жителям Запорожской области. За прошедшие сутки зафиксировано 58 артиллерийских обстрелов, 3 атаки БПЛА и 2 из РСЗО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОВА.
Враг активно бьет по линии разграничения: Малиновка, Темировка, Приморское, Каменское и еще 12 населенных пунктов имеют новые разрушения.
"Зафиксировано 15 сообщений о повреждении жилья и имущества местных жителей. К счастью, люди целые", - говорится в сообщении.