РФ использовала новую партию "шахедов" во время последних атак по Украине, - ISW

Для последних атак по Украине россияне использовали новую партию иранских дронов Shahed-136/131.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что оккупанты впервые за 25 дней атаковали Киев. Всего за 20 апреля россияне выпустили по территории Украины 26 БПЛА, а 21 апреля – 12. В первом случае украинские силы ПВО сбили 21 дрон, а во втором – 8.

"Руководитель Украинского совместного координационного пресс-центра Южных сил Наталья Гуменюк 20 апреля заявила, что российские войска ждали прибытия новой партии беспилотников Shahed, чтобы использовать их для дальнейших ударов, и отметила, что использование Россией ракет также уменьшилось", - пишет ISW.

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