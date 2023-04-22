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В Курской области РФ сообщают об обстреле: зафиксировано более 20 "прилетов", повреждены сети электроснабжения

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В Курской области РФ сообщают об обстреле: зафиксировано более 20 "прилетов", повреждены сети электроснабжения
Оккупанты заявляют, что утром "ВСУ обстреляли" Рыльский район Курской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ.

Утром ВСУ обстреляли Рыльский район. Со стороны Украины зафиксировано более 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители села Обеста, сел Локоть и Новоивановка.

Бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно", - написал он.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Такоє... Хочеться чогось масштабного. Якогось метеорита на москву, щоб від волни все місто знесло і його околиці.
  • Slava Holt
    Пі@ари обстрілювали Білопілля Сумської обл., напевно в отвєтку Божа кара.....
  • Zalais Cilvecins
    ruskie , čio s ipalom ?
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