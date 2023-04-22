На боевом дежурстве в Черном море находится 8 вражеских кораблей, в том числе 2 ракетоносителя с 8 "Калибрами"

В Черном море на боевом дежурстве россияне держат 8 кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет.

Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В Черном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр" общий залп до 8 ракет; в Азовском море – 1 вражеский корабль; в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, из них 2 носители крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет", - говорится в сообщении.

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