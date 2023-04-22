Вместо выведенных российских десантников, под Марьинку перебросили "штурмовые подразделения Z", - Силы обороны

Российское военное командование перебросило в Марьинку так называемые "штурмовые подразделения Z" вместо двух десантных частей, которые вывели на восстановление.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместо этого зашли штурмовые подразделения Z так называемые… На сегодняшний день начали по принципу ЧВК "Вагнер" набирать в штурмовые подразделения просто людей с уголовным прошлым. Существует отдельный устав для этих подразделений, который четко определяет, что раненых с поля боя не эвакуируют. Почему? Для того, чтобы не отвлекать от штурмовых действий личный состав, не поврежденный", - рассказал спикер.

По словам Дмитрашковского, согласно полученным вражеским документам, на подготовку штурмовых рот Z российское командование выделяет максимум две недели.

"К нам попали некоторые документы, а именно: "Положение о штурмовых ротах Z" 8-й общей военной армии РФ. Там четко указано, что на подготовку данных подразделений выделяется всего 10-15 дней. Это слишком мало, чтобы подготовить качественно для формирования коллектива, который будет работать слаженно. Но в России понятно, что даже не ведут учет людей, погибших в этих подразделениях", - отметил спикер.

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