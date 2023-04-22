Оккупанты уменьшили давление на Угледар. Направление Авдеевка-Марьинка - очень тяжелое, - Силы обороны

Российские оккупационные войска уменьшили давление на Угледар, однако направление Авдеевка-Марьинка остается очень тяжелым.

Об этом заявил в эфире телемарафона представитель Сил обороны таврического направления Алексей Дмитрашковский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Обстрелы не прекращаются круглосуточно. Благодаря нашим военным ни одна из атак врага не увенчалась успехом", - отметил Дмитрашковский.

По его словам, оккупанты за минувшие сутки 24 раза штурмовали позиции ВСУ в районе Марьинки и Авдеевки.

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