Duracell уходит из России
3 93431
Производитель батареек Duracell уходит с российского рынка из-за прекращения поставок продукции с завода в Бельгии.
Такое решение принял совет директоров компании, сообщил российским СМИ генеральный директор ООО "Дюрасел Раша" Юрий Коротаев, сообщает Цензор.НЕТ.
Компания разрывает все контракты в РФ, распродает остатки батареек и увольняет персонал.
Российское министерство промышленности и торговли пытается убедить, что страна не останется без батареек - мол, достаточно продукции других производителей.
Напомним, с марта 2022 г. о выходе с российского рынка объявили сотни иностранных компаний.
"Duracell" – торговая марка бытовых батареек, выпускаемых транснациональной компанией Procter & Gamble.