Президента Бразилии Лулу да Силву пригласили в Украину. Он сказал, что отправит помощника

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ответил на предложение посетить Украину с визитом. Вместо себя он решил отправить в Киев своего помощника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморим отправится в Украину по доверенности бразильского лидера, сообщил руководитель генерального секретариата администрации президента страны Марсио Маседо.

"Президент принял решение и поручил мне сообщить, что специальный помощник по международным вопросам, экскерующий МИД, который уже был в России, посетит Украину", - говорится в сообщении.

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Такое заявление Маседо сделал после встречи с представителями Ассоциации украинцев в Португалии, куда президент прибыл вчера с визитом.