МАГАТЭ обнаружило значительные повреждения здания турбинного зала энергоблока №4 Запорожской АЭС
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом идет речь на сайте Агентства.
"Команда МАГАТЭ обнаружила значительные повреждения окон в турбинном зале энергоблока №4 в месте, не соответствующем ранее заявленным взрывам наземных мин. Команда МАГАТЭ имеет целью выяснить причину", - отметили в МАГАТЭ.
В то же время в агентстве напомнили, что присутствующие на объекте эксперты МАГАТЭ продолжают регулярно слышать обстрелы в этом районе.
"Наши эксперты на месте часто сообщали об ощутимых детонациях, иногда намекая на интенсивные обстрелы. Я глубоко озабочен ситуацией на станции", - заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
В МАГАТЭ уточняют, что официально известно только о двух взрывах мин у самой станции, но по ее периметру. В частности, первый взрыв произошел 8 апреля, второй – через четыре дня.
МАГАТЭ также отмечает, что в результате значительного сокращения персонала ЗАЭС пока нет систематического графика технического обслуживания и инспекционных проверок на рабочем месте. В настоящее время на ЗАЭС есть только около четверти штатного обслуживающего персонала. "Росатом" нанимает "новых сотрудников", не имеющих опыта.
В дополнение к рискам ядерной безопасности, ЗАЭС продолжает полагаться на единую функционирующую линию электропередач на 750 кВ, необходимую для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности. До конфликта у станции были четыре такие внешние линии электропередач.