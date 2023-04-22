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Призер чемпионата Украины по каратэ Николай Яремчук погиб, защищая Украину под Бахмутом

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Николаю Яремчуку было 22 года. В защиту Украины он стал вслед за старшим братом.

О гибели Николая сообщило Министерство молодежи и спорта, передает Цензор.НЕТ.

Николай с 6 лет занимался каратэ, был серебряным призером юниорского чемпионата Украины, участником и призером международных соревнований, получил квалификацию кандидата в мастера спорта и получил черный пояс (1 дан).

Окончил факультет физической культуры и работал тренером.

На фронт ушел добровольцем после того, как военную службу начал его старший брат.

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Под позывным "Яремом" 22-летний защитник воевал в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, был сапером и командиром взвода.

С войны спортсмена не дождались семья и любимая девушка.

Призер чемпионата Украины по каратэ Николай Яремчук погиб, защищая Украину под Бахмутом 01

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
  • Hulio
    Гинуть кращі !
  • Frol Fedoroff
    Спи спокійно, брате. Помста вбивцям незворотня
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