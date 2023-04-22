Призер чемпионата Украины по каратэ Николай Яремчук погиб, защищая Украину под Бахмутом
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Николаю Яремчуку было 22 года. В защиту Украины он стал вслед за старшим братом.
О гибели Николая сообщило Министерство молодежи и спорта, передает Цензор.НЕТ.
Николай с 6 лет занимался каратэ, был серебряным призером юниорского чемпионата Украины, участником и призером международных соревнований, получил квалификацию кандидата в мастера спорта и получил черный пояс (1 дан).
Окончил факультет физической культуры и работал тренером.
На фронт ушел добровольцем после того, как военную службу начал его старший брат.
Под позывным "Яремом" 22-летний защитник воевал в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, был сапером и командиром взвода.
С войны спортсмена не дождались семья и любимая девушка.