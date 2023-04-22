Новости • Война

Резников о результатах "Рамштайна-11": Россия приближается к Нюрнбергу II

10 65847
Резников о результатах "Рамштайна-11": Россия приближается к Нюрнбергу II
Встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" не только помогает поставкам для ВСУ, но и приближает к привлечению агрессора к ответственности.

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Результаты Рамштайна-11: Россия приближается к Нюрнбергу II. Каждая встреча в таком формате не только дает больше полезных "подарков" для украинской армии, но и направлена на привлечение преступников к ответственности", - отметил Резников.

Читайте: Украина достигла беспрецедентного уровня совместимости с НАТО, - Резников

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Maryna Solska e862e0af
    щоб він сидів триста років, поки той міліон не відробе своїми власними ручками.
  • Alex Sav 8157c114
    А ти. До 1 млн за вкрадені яйця
  • Yakov Yakov a510eb23
    при зебидлі кожен мародер може бути міністром.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости