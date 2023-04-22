МИД Эстонии вызывает посла Китая из-за сомнений в суверенитете постсоветских стран

Министерство иностранных дел Эстонии вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения по поводу комментариев китайского дипломата во Франции о суверенитете Эстонии и других стран бывшего Советского Союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Маргус Тсахкна, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В пятницу посол Китая во Франции Лу Шае дал интервью, в котором поставил под сомнение суверенитет Эстонии и других бывших стран СССР.

По мнению министра иностранных дел Эстонии, такие заявления китайского дипломата вызывают сожаление.

"Печально, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна", – сказал он.

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Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны.

Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто".

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