Бывшему замглавы Минобороны Халимону сообщили о новом подозрении из-за схемы с закупками
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Согласно датам, указанным Бюро, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Игоре Халимоне и начальнике Департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Константине Ступаке.
В декабре 2020 – январе 2021 года при министре Андрее Таране руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания ВСУ.
Позже, по указанию Халимона, он незаконно подписал 8 дополнительных соглашений с поставщиками с заведомо невыгодными для ВСУ условиями. ГБР разоблачило схему в октябре 2021 года. Ориентировочные убытки государства от сделок составили около 720 млн грн.
На днях Халимону и Ступаку сообщили о новом подозрении по поводу статей о злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, и о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Экс-чиновникам грозит лишение свободы сроком до 15 лет.