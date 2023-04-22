ВСУ критически не хватает контроля неба, чтобы остановить россиян, - The Times

Вооруженным силам настолько не хватает зенитных средств, что они могут потерять контроль над своим небом в пользу России, говорится в секретных документах Пентагона, которые изучили СМИ.

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты пообщались с украинскими военными, которые отметили, что у России есть технология лучшей защиты от ЗРК Stinger. По словам военного, ВСУ запускают две ракеты и надеются, что вторая попадет.

"Мы также использовали противотанковые ракеты против них, и это остановило их от отправки вертолетов далеко вглубь нашей территории, потому что они боялись, что их подобьют.

Но теперь, когда россияне знают, что у нас заканчиваются боеприпасы, они становятся смелее. Каждый день прибывает все больше вертолетов и самолетов, и они начинают понимать, что мы не можем их остановить", - цитирует издание украинских военных.

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Сверхсекретные документы Пентагона обнаружили слабые места в украинской армии и прозвучали тревожным звоночком.

Они показали, среди прочего, что Украине настолько не хватает зенитных средств, что она может потерять контроль над своим небом в пользу России уже в мае - как раз тогда, когда она готовится к наземному наступлению с целью возвращения утраченных территорий.

Согласно слитым данным документов, Россия усовершенствовала свою бомбу ФАБ-500, придав ей крылья и систему GPS, что позволяет сбрасывать ее с военного самолета и самостоятельно долететь ей до намеченной цели, при этом самолет никогда не заходит в воздушное пространство противника и не подвергается огню.

Такая бомба, сброшенная с Су-34, стала причиной случайного удара по российскому городу Белгород, в результате которого были ранены по меньшей мере три человека. Аналитики связывают рост количества таких инцидентов с резким увеличением количества российских военных полетов.

Украинские военные чиновники теперь размышляют, как можно обеспечить воздушное прикрытие войскам в условиях наступательной операции. Союзники до сих пор не ответили на их просьбы о предоставлении самолетов F-16.

На базе управления беспилотниками в заброшенном доме в нескольких милях от российских окопов солдаты продемонстрировали изданию, как уменьшаются их запасы боеприпасов. На большой монитор выводилась трансляция с украинского беспилотника, зависшего неподалеку от российских позиций, на которой было видно, как несколько человек движутся вперед. "Если их меньше десяти, то это пустая трата миномета, они нужны нам, чтобы ударить по их артиллерии", - сказал один из бойцов.

Беспилотник стоимостью $6 000, оснащенный камерами ночного видения, является одним из самых дорогих, которые использует это подразделение. Другие коммерческие модели стоят около $3 000, многие из них были приобретены с помощью краудфандинга, пишут журналисты.

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Однако россияне совершенствуют свои возможности глушения БПЛА, используя системы, которые, по мнению военных, недавно прибыли из Китая. Самый популярный беспилотник, который используют украинцы, является коммерческой китайской моделью - и больший успех России в их глушении вызвал с украинской стороны предположение, что Пекин помогает им в этом.

По словам СМИ, опасения заключаются в том, что прогресс России в глушении беспилотников приведет к тому, что тысячи БПЛА Украины будут выведены из строя, а перспектива найти им замену будет небольшой. Хотя беспилотники с самого начала конфликта были признаны одним из самых эффективных и дешевых украинских средств, сейчас они стали еще более важными, поскольку боеприпасы заканчиваются и критически необходимо точное наведение на цель для сохранения их запасов.