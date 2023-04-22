Война в Украине может быть долгой, нужно готовиться, поставки играют главную роль, - министр обороны Швеции Йонсон

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что война РФ против Украины может быть долгой, поэтому союзникам нужно готовиться к этому.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина получила сотни танков, различных систем артиллерии и тысячи бронемашин, что важно для будущего наступления.

"Но я думаю, что мы должны быть готовы, что война может быть долгой, к сожалению. Для этого очень важно убедиться в том, что мы можем обеспечить логистику, запчасти, боеприпасы", — сказал Йонсон.

Он отметил, что Швеция прилагает все усилия, чтобы активизировать военную помощь со стороны Европейского Союза, чтобы Украина могла получать от ЕС до миллиона артиллерийских снарядов в год.

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Глава ведомства подчеркнул, что идет война на истощение, в которой безопасность снабжения является ключевой.

"И поэтому мы сейчас в Швеции пересматриваем наши мощности, чтобы показать, что у нас есть промышленная база, которая одновременно может гарантировать, что мы увеличиваем до 2% ВВП наши расходы на оборону, и в то же время делать больше, чтобы поддерживать Украину", — резюмировал он.