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Минкультуры создало комиссию по проверке использования объектов Почаевской лавры, - Ткаченко

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Минкультуры создало комиссию по проверке использования объектов Почаевской лавры, - Ткаченко
Работа МКИП по проверке использования объектов в Почаевской лавре только началась, однако министерство делает все для того, чтобы искоренить незаконное господство российской церкви в Украине.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Печерской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов заповедника. Но каждый отдельный случай – это каждый отдельный случай", – подчеркнул Ткаченко.

По его словам, в Чернигове МКИП находится в "цивилизованном диалоге" с представителями УПЦ МП, а в Почаеве работа только началась.

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"Там другая ситуация по сравнению с Киево-Печерской лаврой, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть взаимоотношения между ними. В Кременецком заповеднике закончился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде относительно того, почему нас не допускают в этот храм, но это процесс. Мы начали достаточно элегантную работу по поводу искоренения незаконного господства российской церкви в Украине на протяжении более 300 лет", - рассказал министр.

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Топ комментарии

  • Drbest Good b5ca3e0b
    Абсолютный импотент Ткаченко снова создал очередную комиссию.

    Мальчик Бени Пытается имитировать бурную деятельность.
  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Прошёл почти месяц, как рашисты в рясах должны были покинуть Лавру, однако они и

    поныне там, вся эта мышиная возня власти вокруг украинской святыни уже становится

    не только постыдной, но и смешной.
  • Ярема Стогін b9074bab
    Це називається "жування соплєй". Є вже і рішення і комісії! Дивлячись на таку сикливість, московські попи тим більше не здрисьнуть з Лаври: скажуть нас не влаштовує ця комісія - давайте, створюйте ще. А ми, "з вірянами" , тим часом оговтаємося, а там фронт покаже, що далі...
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