Российские оккупанты требуют от жителей Новой Каховки выселяться из домов, - Центр нацсопротивления

Россияне требуют от жителей левого берега Херсона, проживающих вдоль Днепра, покинуть регион.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Новой Каховке и в пгт Днепряне оккупанты сообщили местным жителям, что проживающие на первой береговой линии Днепра должны срочно покинуть жилье. При этом враг размещает свою технику в жилых районах этих населенных пунктов.

Смотрите также: Россияне в Новой Каховке закапывают на перекрестках бочки с неизвестным содержимым, - Хлань. ФОТО

Также россияне продолжают разворовывать украинскую инфраструктуру на временно захваченных землях. В частности, в пгт Бриловка около 150 окупантов демонтировали элеватор на металлолом.