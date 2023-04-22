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Российские оккупанты требуют от жителей Новой Каховки выселяться из домов, - Центр нацсопротивления

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Российские оккупанты требуют от жителей Новой Каховки выселяться из домов, - Центр нацсопротивления
Россияне требуют от жителей левого берега Херсона, проживающих вдоль Днепра, покинуть регион.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Новой Каховке и в пгт Днепряне оккупанты сообщили местным жителям, что проживающие на первой береговой линии Днепра должны срочно покинуть жилье. При этом враг размещает свою технику в жилых районах этих населенных пунктов.

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Также россияне продолжают разворовывать украинскую инфраструктуру на временно захваченных землях. В частности, в пгт Бриловка около 150 окупантов демонтировали элеватор на металлолом.

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Топ комментарии

  • Bohdanov Dmytro 5e660d78
    більшість там прокинулись зранку вже під кацапами. шось я не пригадаю новин, де випускали з окупації всіх бажаючих
  • Voc Vox
    самий пздц,що той хто провернув це-зараз сидить на банковій з тризубом на всю грудіну, гундосить"Слава Україні"
  • Voc Vox
    а почему бы зэ-иуде не освободить херсонщину за то же время за которое он сдал ее?-за 6 часов
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