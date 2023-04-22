Переговоры Еврокомиссии с пятью странами относительно запрета агроимпорта из Украины продолжатся завтра, - Польское радио

В воскресенье, 23 апреля, в 13.00 возобновятся переговоры Европейской комиссии с пятью странами, в том числе и с Польшей, относительно чрезмерного импорта из Украины.

Об этом узнала корреспондентка Польского радио в Брюсселе Беата Пломецкая. Сначала сообщалось о том, что очередные переговоры пройдут во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет прежде всего о введении запрета импорта украинских продуктов. Комиссия предложила, что введет запрет на импорт в Польшу, Болгарию, Румынию, Словакию и Венгрию пшеницы, кукурузы, подсолнечника и семян рапса. Действия на уровне ЕС заменят односторонние решения государств по блокированию импорта из Украины.

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"Пять стран оценили, что предложения комиссии — недостаточны. Поэтому до сих пор консультации по этому делу не принесли результатов. Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия хотят, чтобы запрет импорта также касался подсолнечного масла, муки, меда, сахара и мягких фруктов, яиц, мяса, молока и молочных продуктов. Министры сельского хозяйства пяти стран написали об этом в письме, присланном в комиссию, выяснить также нужно, насколько долго такой запрет должен действовать. Заинтересованные страны в своих ожиданиях не определяют срок. По их мнению, это должно действовать до стабилизации ситуации на рынке. Если в воскресенье не будет результатов, то очередные переговоры пройдут в понедельник. В планах объявить о соглашении не позднее вторника при условии встречи в Люксембурге министров полеводства 27 стран", - сообщает журналистка.