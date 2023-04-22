Украине нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы завершить войну в этом году, - МИД

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Украина должна немедленно получить в 10 раз большую военную помощь, чем она получила от союзников, чтобы завершить войну в этом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы завершить российскую агрессию в этом году", – заявил Мельник.

Он призвал партнеров Украины перейти все "искусственные красные линии" и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине.

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Также в ток-шоу "Суспільного" "Новый отсчет" Мельник напомнил, что, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, все участники международной коалиции предоставили Украине вооруженную помощь в общей сложности на 55 млрд долларов.

"Большая якобы цифра. Но если сравнить эту войну со Второй мировой войной, а, к сожалению, параллелей становится все больше, то тогда, только если взять ленд-лиз американского правительства, было предоставлено в ценах 1940-х годов помощи на более чем 50 млрд долларов. В нынешних ценах это где-то 700-800 млрд долларов.

Наши союзники должны осознать масштаб этой войны, помощь должна быть увеличена минимум в 10 раз прямо сейчас", – отметил заместитель министра иностранных дел.