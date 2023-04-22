Новости

ЕС должен быть готов ввести санкции против Китая, - глава фракции "ЕНП" в Европарламенте Вебер

3 30523
ЕС должен быть готов ввести санкции против Китая, - глава фракции "ЕНП" в Европарламенте Вебер
Если Китай решил напасть на Тайвань, Европейский Союз должен стать на сторону демократии и ввести санкции против Пекина.

Об этом заявил глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"ЕС должен быть готов ввести широкомасштабные санкции в случае нападения Китая на Тайвань, заранее и убедительно заявив об этом", - говорится в сообщении.

Он назвал это лучшей возможностью предотвратить эскалацию в регионе.

Читайте также: Китай заявил, что Тайвань ему "исторически принадлежит"

"Такие лидеры как китайские и российские понимают только язык силы. Нам также нужна зона свободной торговли для демократий", - добавил Вебер.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США готовы ввести новые санкции против Китая.

Однако Вашингтон не стремится к полному экономическому отграничению от Пекина. По словам главы Минфина США, это станет катастрофой для обеих стран.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    ******** Китай -це провал західної політики будівництва світу. Бо викормили з руки злобну тварину. Інвестиції в китайську економіку спочатку створили міцну статуру, та, як наслідок, масивні зуби. Раніше цю країну було можливо купити рисом, зараз потрібно стримувати ядерною зброєю.
  • Ukraine Press
    Давно пора, китайський пухлячок вже зовсім ***** від вседозволеності.
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Невдячні ці китайці , гнили в своїх рисових полях і вважали делікатесом щура , світові демократії допомогли піднятися китайській економіці і яка шана ? Нарівні з рашистами стають загрозою для всього світу . Якщо так піде далі то для китайців по коліна в воді на рисовому полі і щур на вечерю буде ще і не поганий фінал їхнього протистояння з Заходом .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости