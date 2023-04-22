Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Отражены около 40 атак. Самые ожесточенные бои в Бахмуте и Марьинке, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 22 апреля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Российская Федерация не отказывается от своих планов по оккупации украинской территории. Продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

В течение суток противник нанес 3 ракетных, 24 авиационных удара и произвел около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них было отражено около 40 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без особых изменений. Отдельные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по населенному пункту Орликовка Черниговской области; совершил обстрелы населенных пунктов Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфино, Кореневка, Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Новомлынск, Западное, Масютовка, Синковка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении за эти сутки противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Зализное, Пивничное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новомайорское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. В то же время, в течение суток произвели обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времевка, Зеленое поле Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Саблуковка, Берислав, Казацкое, Токаревка, Ингулец, Инженерное, Антоновка, Белозерка, Берегово, Кизомис Херсонской области и Херсон.

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Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях Украины. В частности, в Энергодаре Запорожской области, увеличено количество патрулей, на блокпостах стали более тщательно проверять личные документы и осматривать транспортные средства. Оккупанты ограничили посещение лесных зон. Граждан Украины, замеченных в этих локациях, работники ФСБ РФ берут на контроль, проверяют их персональные данные.

В то же время представители российских спецслужб в городе организовали скрытое наблюдение за гражданами Украины, которые отказались от получения российского паспорта. Учитывают, в частности, источники финансовых доходов таких граждан. Представителей ФСБ РФ интересует, каким образом происходит перевод средств с территории подконтрольной правительству Украины на временно захваченныетерритории области и каким образом эти средства конвертируются в наличные деньги.

В то же время из-за критической нехватки на Запорожской АЭС квалифицированных работников, готовых работать на оккупантов, враг усилил психологическое и физическое давление на украинских работников ЗАЭС.

Используя устрашения, угрозы, шантаж и пытки враг продолжает принуждать последних к получению российского гражданства и подписанию трудовых договоров с российской государственной корпорацией "Росатом".

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и 1 склад боеприпасов противника".

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