В течение 22 апреля россияне трижды обстреляли приграничье Сумской области, - ОК "Північ"

В субботу, 22 апреля, российские войска трижды обстреляли приграничье Сумской области из САУ и ствольной артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Північ".

Как сообщается, с 14:00 до 14:15 зафиксировано 4 "прихода", вероятно из САУ, в район населенного пункта Кореньок. В результате обстрела произошло возгорание поля с кукурузой.

С 13:00 до 13:20 зафиксировано 10 "приходов", вероятно, ствольная артиллерия, в район населенного пункта Бруски.

С 14:30 до 14:40 зафиксировано 5 "приходов", предположительно из САУ, в район населенного пункта Уланово.

Военные сообщают, что информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

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