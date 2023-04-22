В течение 22 апреля россияне нанесли 3 ракетных, 24 авиационных удара и совершили около 20 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о российских обстрелах с территории РФ в течение 22 апреля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток противник нанес 3 ракетных, 24 авиационных удара и произвел около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой".

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