В Латвии требуют от Китая объяснений после заявления посла о сомнениях относительно суверенитета постсоветских республик

Латвия считает, что заявления китайского посла во Франции Лу Шайе относительно суверенитета бывших советских республик абсолютно неприемлемы.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Замечания посла Китая во Франции по поводу международного права и суверенитета наций абсолютно неприемлемы", - заявил Ринкевичс.

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К тому же Латвия ожидает от китайской стороны объяснений и полного опровержения этого заявления.