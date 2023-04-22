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В Латвии требуют от Китая объяснений после заявления посла о сомнениях относительно суверенитета постсоветских республик

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В Латвии требуют от Китая объяснений после заявления посла о сомнениях относительно суверенитета постсоветских республик
Латвия считает, что заявления китайского посла во Франции Лу Шайе относительно суверенитета бывших советских республик абсолютно неприемлемы.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Замечания посла Китая во Франции по поводу международного права и суверенитета наций абсолютно неприемлемы", - заявил Ринкевичс.

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К тому же Латвия ожидает от китайской стороны объяснений и полного опровержения этого заявления.

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Топ комментарии

  • Злий Петлюрівець
    а що там ****** абізяна арахманія яка дуже топила за дручбу з ********** камуняками. він щось скаже чи як і уся шобла зебілів пайдйот тіхонічка влєс
  • Vadym Tsyrkalyuk 3d15560e
    а зе засунул кокс в опу... такое ощущуение что за нас прибалтика только борется
  • Ревизор
    Сейчас запад взращивает новую обезьяну с гранатой в виде китая.
    Уже сейчас надо задавливать китай экономически, не слушая западных алигархов, которым бабло застилает глаза. Их дети погибать на будет. Их внуки не будут в армии воевать с китаезами. А война будет. Америке и всему миру надо выгонять китайцев со своих земель уже сейчас. Иначе будет визг - си введи войска, нас обижают. Потом будет война, страшная война. диктаторы любят кровь, они в ней купаются думая что омолодятся.
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