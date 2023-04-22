Выдворение дипломатов РФ снизит активность спецслужб Кремля в Германии, - МИД страны

Выдворение российских дипломатов из Германии позволит снизить активность спецслужб и разведки Кремля в стране.

Об этом говорится в заявлении МИД Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Фактически за последние несколько недель федеральное правительство ведет переговоры с российской стороной об их присутствии в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом", - сказали в МИД.

В министерстве объяснили, что присутствие вражеских спецслужб нужно было сократить, и они уже покинули страну.

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"Целью было сокращение присутствия российской разведки в Германии. С этим связан сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства", – добавили в МИД Германии.