Россияне вечером 22 апреля обстреляли Харьков, - мэр Терехов

В субботу, 22 апреля, российские войска обстреляли Харьков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Харьков под обстрелом", - говорится в сообщении.

В городе и регионе объявлена воздушная тревога. Местные Telegram-каналы сообщают, что было слышно по меньшей мере два взрыва.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты снова наносят удары.

"Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" - написал глава региона.

"Суспільне" сообщило, что в городе раздался третий взрыв. Полиция Харьковской области призвала людей обо всех попаданиях сообщать на спецлинию "102".