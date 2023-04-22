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Для наступления нужны истребители, но пока эта "красная линия" так и не была пересечена в "Рамштайне", - Мельник

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Для наступления нужны истребители, но пока эта "красная линия" так и не была пересечена в "Рамштайне", - Мельник
Украине нужны истребители для поддержки контрнаступления. Но пока союзники не пересекают "красную линию" таких поставок.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андреяй Мельник в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, та помощь, которую союзники Украины пообещали предоставить на встрече в формате "Рамштайн", недостаточна. Системы ПВО действительно являются важными для Украины, но сейчас речь идет не об обороне, а о наступлении.

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"Для наступательных действий нужна не только бронетехника, но и нужны истребители, чтобы поддерживать наступление. К сожалению, пока эта "красная линия" так и не была пересечена в "Рамштайне". Чтобы эти наступательные действия принесли успех, мы нуждаемся в наступательном оружии, в первую очередь речь идет о дальнобойных ракетах и истребителях. F-16 - оптимальный вариант, но есть и другие", - отметил замглавы МИД.

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Топ комментарии

  • vismavista
    Снимите Мельника сруля.
    Зелені продовжують піаритися будь де і по будь-якій причині.
    Кому це Мельник віщає? Українським громадянам, що би черговий раз показати "який я радікальний"?
  • три - пятнадцать
    назвіть тип зброї яка зараз не потрібна Україні?
    несподівано виявилося, що асфальтовані дороги на схід,
    які турбували зелених більше ніж гроші на армію,
    це наступальна зброя кацапів як і "вчасно" розмінований Чонгар і щє багато чого.
    типове зелене закликунярство - іншого вони нічого робити не спроможні.
  • Vika Lysenko
    Не МАРАДЕРЬТЕ НА КРОВИ ! Всех агентов террористов кацапских - Баканова ,Ермака ………… Портнова -ПОД ТРИБУНАЛ ПО 111 ст НА ВЕЧНО

    літаки
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