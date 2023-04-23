Германия передала Украине 6% своих Leopard 2 и ни одного БТР Fuchs и Wiesel, - Мельник

Германия передала Украине только 6% своих Leopard 2, однако не передала ни одного БТР Fuchs или Wiesel. А это то, что нужно для наступления.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Они нам дали 18 танков Leopard 2. Германия сама имеет 382 таких танков. То есть нам дали только 6% от танков, которые Германия имеет. Почему не дать еще хотя бы 18? А еще лучше 50 или 100 танков. Я не понимаю почему. Эти возможности есть", - подчеркнул Мельник.

Он также отметил, что Германия не передала ни одного БТР Fuchs, хотя они имеют около 600 машин.

"Далее... Бундесвер владеет около 600 бронетехники Fuchs ("Лиса"). Это БТР, чтобы войска могли быстро передвигаться. У них есть 600 таких машин, а мы ни одной не получили... Такая же ситуация с Wiesel, это тоже БТР. У Германии таких 300 машин, а мы ни одной не получили. Это то, что нам нужно для наступления", - добавил замминистра.

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