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Германия передала Украине 6% своих Leopard 2 и ни одного БТР Fuchs и Wiesel, - Мельник

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Германия передала Украине 6% своих Leopard 2 и ни одного БТР Fuchs и Wiesel, - Мельник
Германия передала Украине только 6% своих Leopard 2, однако не передала ни одного БТР Fuchs или Wiesel. А это то, что нужно для наступления.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Они нам дали 18 танков Leopard 2. Германия сама имеет 382 таких танков. То есть нам дали только 6% от танков, которые Германия имеет. Почему не дать еще хотя бы 18? А еще лучше 50 или 100 танков. Я не понимаю почему. Эти возможности есть", - подчеркнул Мельник.

Он также отметил, что Германия не передала ни одного БТР Fuchs, хотя они имеют около 600 машин.

"Далее... Бундесвер владеет около 600 бронетехники Fuchs ("Лиса"). Это БТР, чтобы войска могли быстро передвигаться. У них есть 600 таких машин, а мы ни одной не получили... Такая же ситуация с Wiesel, это тоже БТР. У Германии таких 300 машин, а мы ни одной не получили. Это то, что нам нужно для наступления", - добавил замминистра.

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Топ комментарии

  • Андрій Богатир
    пане (неповажний) мельник, а скільки бтр-3/4 ми могли би (без авралу) виготовити на українських (!!) заводах за гроші, які були витрачені зеленими уїбанами на асфальтування шляхів, по яким зараз пересуваються кацапські танки?! іще скажіть мені: а що, власне, нам винна німеччина?! от що?! вона навіть будапештський меморандум не підписувала!! (я проо всяк випадок це нагадаю вам про це: бо, як правило, хто починає працювати на зелених уйобків, сам або вдає дегенерата, або просто дибіліє). а от, що я бачу - так дуже багато німецьких (неповажний пане мельник, НІМЕЦЬКИХ!!! (не китайських, не турецьких - які так ******* зелені хламідії)), а справжінх німецьких манів/мерседесів на вулицях наших міст!! тому, п. (це не пане, це - п-е, мельник), якщо працюєте на зеленого дегенерата, то краще заваліть їб..о!!
  • vadyan
    Він сказав "хоча б іще 18".
    Що не так Мельник каже? Все по ділу! З моральної точки зору, саме німецький попередній уряд є одним з головних винуватців цієї великої війни в центрі Європи! Вигодовуючи монстра протягом двох десятиліть та накачуючи баблом рашистську армію!!! Тому мають визнати свою провину та максимально допомогти Україні хоча б грошима та наявною технікою, бо 18 танків це плівок по суті після того, що меркельша натворила!
  • Андрій Богатир
    1. іще раз повільно: порахуйте, скільки з'явилося на вулицях наших міст автобусів ман та мерседес?! от прсто станьте й подивіться!! іще раз - не ктайського, не турецького лайна, а суперових німецьких бусів!!
    2. що нам винні німці?! що?! у нас угоди про допомогу з ними є ?! якщо є, то повідомте - може, ми чогось не знаємо?! навіть якщо врни розконсервують для нас пару кьоніхтигрів , то й за це ми маємо дякувати німцям!! тому що, - повторю цитаату великого непереможного неголеного у спортивних кальсонах підарка, - "в має ми будєм жаріть шашликі"(!!). воно до цього готувалося!! розумієте?! абсолютно серйозно!! тому закидати будь-кому про недостатність допомоги - це - блюзнірство, це - моветон, це - відсутність логіки, це, зрештою, відсутність розуму - це все, що характеризує зеленого гуманоїда (не сапієнса!!) від останнього дибіла, який вперше у своєму нікчемному житті дістався виборччої дільниці навесні трагічного для нас 19-го року й проголосував відповідно, й самого зеленого недоробка, якого всі дегенерати країни обрали собі на президента того ж таки 19-го року...
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