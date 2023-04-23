Новости • Санкции против России

Началась глобальная ограничительная работа относительно российской атомной отрасли, - Зеленский

3 45217
Началась глобальная ограничительная работа относительно российской атомной отрасли, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что началась "глобальная работа" по ограничению российской атомной энергетики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем обращении.

Зеленский отметил: "Важно, что началась глобальная ограничительная работа по российской атомной отрасли.

Эта отрасль не только генерирует средства для бюджета агрессора, но и помогает ставить в зависимость другие государства, на территории которых реализуются якобы "энергетические" атомные проекты. Любая энергетика для Кремля – это оружие. Атомная энергетика для них – это тоже оружие.

Смотрите также: Сегодня вступили в силу три новых санкционных решения, прежде всего против российского ВПК, - Зеленский. ВИДЕО

И именно это, кстати, происходит на Запорожской атомной станции, которую россия использует как оружие для шантажа мира. Для шантажа катастрофой.

И хорошо, что Британия, Америка, Франция, Япония, Канада образовали альянс, который должен убрать с глобального рынка атомную отрасль государства-террориста".

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    И именно для этого ты дал возможность ***** беспрепятственно занять Запорожскую АЭС, крупнейшую станцию у нас?
  • Павло ШОвте
    Пам'ятаю, що колись Зеленський сказав, що якщо у нього заведуться "свинарчуки", то він піде з посади президента.
  • три - пятнадцать
    іноді здається, що коли б опу прошманала якась 3тя невідома нікому сила,
    то вантажівка була б заповнена до верху з портретами *****,
    схованими до часу комуняцькими партбілетами, корочками фсб, кацапськими гербами, прапорцями, вимпелами і грамотами,
    і непросроченими запрошеннями 95 кварталу на виступ в клемлівську баню.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости