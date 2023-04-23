Началась глобальная ограничительная работа относительно российской атомной отрасли, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что началась "глобальная работа" по ограничению российской атомной энергетики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем обращении.

Зеленский отметил: "Важно, что началась глобальная ограничительная работа по российской атомной отрасли.

Эта отрасль не только генерирует средства для бюджета агрессора, но и помогает ставить в зависимость другие государства, на территории которых реализуются якобы "энергетические" атомные проекты. Любая энергетика для Кремля – это оружие. Атомная энергетика для них – это тоже оружие.

Смотрите также: Сегодня вступили в силу три новых санкционных решения, прежде всего против российского ВПК, - Зеленский. ВИДЕО

И именно это, кстати, происходит на Запорожской атомной станции, которую россия использует как оружие для шантажа мира. Для шантажа катастрофой.

И хорошо, что Британия, Америка, Франция, Япония, Канада образовали альянс, который должен убрать с глобального рынка атомную отрасль государства-террориста".