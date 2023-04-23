Поздним вечером 22 апреля в Славянске прозвучала серия взрывов

В Славянске Донецкой области вчера поздно вечером, 22 апреля, раздалась серия взрывов. Воздушная тревога в регионе была объявлена после взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента

В настоящее время официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось. До окончания воздушной тревоги жителей региона просят оставаться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен".

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