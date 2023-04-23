Италия заявила, что заморозила активы сына российского бизнесмена Усса, - Reuters

Министерство финансов Италии заявило о замораживании активов Артема Усса, сына российского бизнесмена Александра Усса, находившегося под домашним арестом и в конце концов сбежавшего в Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"В заявлении, опубликованном поздно в пятницу (21 апреля — ред.), казначейство одобрило указ о замораживании активов, принадлежащих Уссу в Италии, включая миноритарную долю в частной компании, его виллу в Базильо и банковский счет, содержащий более 160 000 евро", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, Артем Усс находился под домашним арестом в своем доме в Базильо на окраине Милана, но сбежал через день после того, как миланский суд согласился передать его в США, чтобы предъявить ему обвинение в транспортировке нефти из Венесуэлы в обход санкций и в банковском мошенничестве.

"Его электронная метка отслеживания подала сигнал тревоги, когда он вышел из дома, но он скрылся, когда полиция прибыла на виллу", — пишет Reuters.

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Бегство россиянина смутило итальянское правительство, а премьер-министр Джорджия Мэлони раскритиковала первоначальное решение предоставить Уссу домашний арест. Кроме того, министр юстиции Италии приступил к дисциплинарному взысканию против трех судей, которые приняли решение о домашнем аресте, сообщили журналистам ранее на этой неделе два источника, непосредственно осведомленных по этому вопросу.

Ранее в этом месяце Усс заявил российским СМИ, что предъявленные против него обвинения в США были "политически мотивированными".

В октябре 2022 года Министерство юстиции США обвинило пятерых граждан России и двух трейдеров венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela в отмывании средств, контрабанде нефти и незаконном доступе к военным технологиям. В списке обвиняемых – россияне Юрий Орехов, Артем Усс, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков. Среди венесуэльцев – Хуан Карлос Сото и Хуан Фернандо Серрано Понсе.