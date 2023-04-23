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Украинские силы заняли позиции на левом берегу Херсонщины, - ISW

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Украинские силы заняли позиции на левом берегу Херсонщины, - ISW
Российские "военкоры" предоставили достаточно географически привязанных видеоматериалов и текстовых сообщений, подтверждающих, что украинские силы заняли позиции на восточном берегу Херсонской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

"Геолокационные кадры, опубликованные российским блогером 22 апреля, показывают, что украинские силы заняли позиции на берегу Днепра севернее Олешек (7 км юго-западнее Херсона) и продвинулись к северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также к западу от Дачи (10 км к югу от Херсона).

Эти кадры также указывают на то, что российские войска могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка, расположенные менее чем в полукилометре севернее геолокационных позиций украинских военных у Антоновского моста", – говорится в отчете.

Также по данным аналитиков Института, 20 и 22 апреля российские "военкоры" утверждали, что украинские силы удерживают позиции на восточном берегу Херсонской области уже несколько недель, установили стабильные линии поставок к этим позициям и регулярно совершают вылазки, что указывает на отсутствие российского контроля над этим районом. На карте боевых действий еще одного российского блогера утверждается, что российские силы не контролируют некоторые острова в дельте Днепра юго-западнее Херсона, что свидетельствует о возможном продвижении украинских войск на эти острова.

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Аналитики также отметили, что некоторые российские "военкоры" жаловались, что низкая интенсивность огня артиллерии из-за чрезмерной централизации российского военного командования позволила украинским войскам высадиться на восточном берегу.

"Российские войска, возможно, предпочитают удерживать оборону в городских районах, таких как Олешки и Новая Каховка, оставляя острова в дельте Днепра безлюдными. Масштабы и намерения этих украинских позиций остаются непонятными, равно как и способность и готовность Украины удерживать устойчивые позиции в этой местности", – сообщили в институте.

В ISW подчеркнули, что впервые признают территорию на восточном берегу Днепра Херсонщины контролируемой Украиной, поскольку только сейчас получили надежные геолокационные изображения украинских позиций на восточном берегу, а также российские сообщения из разных источников о длительном украинском присутствии на этом участке.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    А я, пані Наталя, Вам відповім по іншому. Звичайно всі просимо Бога про допомогу і отримуємо її. Але чому Ви збираєтеся нагадувати західним партнерам, щоб вони надавали нашим захисникам зброю, а чому не нагадуєте нашому Верховному головнокомандувачу, уряду і парламенту? Ми ж не бананова республіка і маємо найкращий потенціал ВПК, контстукторів і можливості і можемо випускати свої ракети, САУ, танки, БМП, БТР, безпілотники, дрони, снаряди, міни, гвинтівки, патрони, міни...то чому Ви не примушуєте нашого Верховного головнокомандовача, крім вимагання зброї від США, ЄС, НАТО виробляти свою? У західних партнерів є свої уряди, свої громадяни, своя Конституція, згідно якої вони мають захищати своїх громадян, а не Україну. Як гарно перевела "сттрілки" за свої про..би команда "слуг" на захід, так?
  • Максим Редька 9c29563d
    Хто це "ми всі"? Я вірю в людей, в кожного воїна, саме вони ризикують своїми життями, втрачають його, втрачають здоров'я, фізичне та емоційне, саме їм ми завдячуємо, а не якимсь "небесним силам". Тільки люди перемагають у війнах, зброєю створеною найрозумнішими з людей. Якби тут була якась "небесна сила", то ні вбитих ні поранених би не було, а агресорів би вбивала блискавка ще на кордоні.
  • neverlok lok
    Звільнення тереторій вже тиждень як почалося.Підтвердження тому відео штурмів позицій взяття в полон покидьків .Всі очікували якийсь Бліцкриг ,а штаб робить це повільно, щоб ворог думав - що це позиційні бої без масованого наступу, який всі очікували .
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