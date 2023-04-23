Враг сосредотачивает основные усилия на трех направлениях, ВСУ отразили 58 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, - Генштаб
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по Орликовке и осуществил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Хотиевка Черниговской области; Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфин, Кореневка и Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка на Харьковщине.
На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Новомлынск, Западное, Масютовка, Синковка, Кисловка и Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении продолжаются упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе Марьинки. Кроме этого, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг обстрелял Угледар, Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву и Большую Новоселку Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Зеленое поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Саблуковка, Берислав, Казацкое, Токаревка, Ингулец, Инженерное, Антоновка, Белозерка, Берегово, Кизомыс на Херсонщине и Херсон.