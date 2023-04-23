Военные РФ хотят перейти к обороне, Путин требует атак, - ISW

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, пытается убедить президента России Владимира Путина перейти к обороне в преддверии потенциального украинского контрнаступления. Такого же мнения придерживается и высшее российское руководство.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Аналитики ISW снова обратили внимание на статью Пригожина, в которой он писал, что Россия достигла целей "специальной военной операции" в Украине, и ее нужно остановить. Также он призвал "объявить об окончании "СВО" и сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала", а еще "намертво закрепиться, закогтиться на уже имеющихся территориях".

"Комментарий Пригожина последовал за обсуждением результатов встречи в Рамштайне, обязательств Запада по подготовке большего количества украинских кадров и продолжению военной поддержки Украины. Призывы Пригожина к укреплению российской обороны на оккупированных территориях и частые обсуждения перспектив украинских контрнаступлений привлекают внимание, поскольку указывают что он пытается усилить дискуссию в российском внутреннем информационном пространстве. Россия, однако, продолжает проводить наступательные операции в Донецкой и Луганской областях", – говорится в отчете ISW.

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Пригожин также выступает за то, чтобы Россия сосредоточилась на удержании нынешней линии фронта, а не искала больше достижений, чтобы российские силы могли восстановить свою боеспособность для дальнейших наступательных операций. Такую же позицию придерживается российское военное командование, которое, вероятно, пытается убедить Путина также перейти к оборонительным операциям, но, возможно, не сможет прямо передать Путину это сообщение.

"Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, возможно, понимают угрозу украинского контрнаступления, но, вероятно, продолжают присылать контрактников для усиления бессмысленных наступательных операций по настоянию Путина. Источники в Кремле ранее показали, что Путин предпочитает лояльность, а не компетентность, и это чувство, вероятно, мешает Шойгу и Герасимову сосредоточиться на создании оптимальных условий для эффективной обороны", - отмечают аналитики ISW.

Министерство обороны России сигнализировало высшему руководству страны о значительных усилиях при наборе 400 тысяч военнослужащих по контракту, которые могли бы защитить существующую линию фронта.

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