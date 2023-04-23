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Кипр заблокировал счета 13 человек, связываемых с российскими олигархами Абрамовичем и Усмановым

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Кипр заблокировал счета 13 человек, связываемых с российскими олигархами Абрамовичем и Усмановым
Кипр принял жесткие меры в отношении лиц и компаний, которые по данным США и Великобритании помогли российским олигархам обойти санкции, введенные против РФ.

Об этом заявил финансовый комиссар Кипра Павлос Иоанну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Было неизбежно, что банки предпримут те действия, которые они предприняли. И правительство тоже действовало осмотрительно", - заявил Иоанну.

Речь идет, в частности, о реализации санкций Британии и США против 13 финансистов, которые, как утверждается, помогали российским олигархам обходить санкции и скрывать их финансовые активы. Сообщается, что среди подозреваемых – как киприоты, так и лица, имеющие и кипрское, и российское гражданство.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Скоро європейці будуть блокувати рахунки ******** і шефірів, бо година розплати за мородерство країни під час війни - дуже близько
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    А арахамія допомогав Абрамовичу Нехай складае мандат депутата і йде замість Барни захищати Україну на фронт
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    наевже абізяни агрохімії рахунок закрили?воно ж як орангутанг боролося за абрамку
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