Кипр заблокировал счета 13 человек, связываемых с российскими олигархами Абрамовичем и Усмановым

Кипр принял жесткие меры в отношении лиц и компаний, которые по данным США и Великобритании помогли российским олигархам обойти санкции, введенные против РФ.

Об этом заявил финансовый комиссар Кипра Павлос Иоанну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Было неизбежно, что банки предпримут те действия, которые они предприняли. И правительство тоже действовало осмотрительно", - заявил Иоанну.

Речь идет, в частности, о реализации санкций Британии и США против 13 финансистов, которые, как утверждается, помогали российским олигархам обходить санкции и скрывать их финансовые активы. Сообщается, что среди подозреваемых – как киприоты, так и лица, имеющие и кипрское, и российское гражданство.

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