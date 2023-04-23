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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 186 420 человек (+690 за сутки), 3675 танков, 2837 артсистем, 7131 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 23 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 186 420 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.04.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 186 420 (+690) человек ликвидировано,
  • танков - 3675 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 7131 (+1) ед,
  • артиллерийских систем - 2837 (+5) ед,
  • РСЗО - 539 (+0) ед,
  • средства ПВО - 289 (+0) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов -294 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2402 (+4),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5730 (+12) ед,
  • специальная техника – 339 (+2).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 186 420 человек (+690 за сутки), 3675 танков, 2837 артсистем, 7131 бронированная машина 01

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Топ комментарии

  • Amber
    Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
  • Яр Холодний
    Класична кацапська тактика - посилання у бій мас "кулевловлювачів" - "чтоб у хахлов быстрее ствалы перегревались и снаряды заканчивались" Техніку берегти стали
  • Яр Холодний
    Не вкладемося Слідкую за цифрами "інфографіки" Навіть до "дня пабедабесия" не встигнемо Та й за "круглими цифрами" під "пам"ятні дати" наші хлопці не ганяються Вони "просто виконують брудну та неприємну роботу" Це як боротьба з епідемією чуми - винищують "переносчиків хвороби" не зважаючи на смертельну небезпеку для самих себе
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