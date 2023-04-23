Общие боевые потери РФ с начала войны - около 186 420 человек (+690 за сутки), 3675 танков, 2837 артсистем, 7131 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 186 420 человек.