Общие боевые потери РФ с начала войны - около 186 420 человек (+690 за сутки), 3675 танков, 2837 артсистем, 7131 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 23 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 186 420 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.04.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 186 420 (+690) человек ликвидировано,
- танков - 3675 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 7131 (+1) ед,
- артиллерийских систем - 2837 (+5) ед,
- РСЗО - 539 (+0) ед,
- средства ПВО - 289 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов -294 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2402 (+4),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5730 (+12) ед,
- специальная техника – 339 (+2).