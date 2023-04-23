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Шесть танков Leopard 2A4, переданных Испанией, уже следуют в Украину, - Минобороны

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Шесть танков Leopard 2A4, переданных Испанией, уже следуют в Украину, - Минобороны
Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что 6 танков Leopard 2 уже направляются в Украину.

Об этом она сказала журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам министра, танки покинули портовый город Сантандер "вместе с 20 тяжелыми транспортными средствами".

"За шесть дней, транзитом через другую страну они будут в Украине", - сказала Роблес.

На прошлой неделе она заявила, что еще четыре танка Leopard, в дополнение к шести, будут "быстрее" отправлены в Украину после ремонта.

Также отмечается, что в Испании подготовку к работе на основных боевых танках Leopard 2 прошли 55 украинских военных.

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн 3d182c14
    Зброю для України везуть по закатаній зброї в асфальт, а це нелегко.
  • Zemer
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