На левобережье Херсонщины оккупанты готовятся к мощной обороне, - ОК "Південь"

Российские военные пытаются прикрываться местным населением левого берега Херсонщины, чтобы сделать себе "живой щит" на новых рубежах обороны.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Маневры армии РФ происходят постоянно. Они пытаются оттянуть более мощные и подготовленные силы как можно дальше. Это классика, которую мы наблюдали и на правом берегу. Тактика их действий достаточно циклична, она повторяется. Как правило, передний край они пополняют тем, кого не жалко, а элитные подразделения, готовые держать оборону, они оттягивают немного дальше. Логика их нам понятна. Мы знаем, как готовить нам свои действия", - отметила Гуменюк.

По ее словам, личный состав врага на левом берегу не очень качественный. В основном это недавно мобилизованные, которых устраивают в подразделения на передний край. Их маневры говорят о мощных оборонительных позициях.

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Руководитель пресс-центра добавила, что Силы обороны ведут очень сложную работу, ведь линия фронта проходит по широкой реке.

"Условия военной операции требуют действительно информационной тишины до тех пор пока это не будет достаточно безопасно для наших военных. Поэтому надо набраться терпения. Все ждут хороших новостей, и они их обязательно дождутся, но эти новости должны быть хорошими для как можно большего количества наших военных", - отмечала Гуменюк.