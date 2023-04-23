В России растет конкуренция между Министерством обороны и ЧВК "Вагнер" за мужчин призывного возраста, - британская разведка

Министерство обороны России начало новую масштабную кампанию по набору добровольцев. В рамках широкомасштабной кампании реклама появилась в российских социальных сетях, на билбордах и телевидении.

Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном в Twitter министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

"Новая реклама обращается к мужской гордости потенциальных новобранцев, обращаясь к "настоящим мужчинам", а также подчеркивая финансовые преимущества присоединения", - говорится в сообщении.

При этом россиян призывного возраста также активно вербуют "вагнеровцы", поскольку им ограничили доступ к российским тюрьмам.

Британская разведка сомневается, что Минобороны РФ удастся набрать 400 тысяч добровольцев.

"Власти России почти наверняка стремятся отложить любую новую, открытую обязательную мобилизацию как можно дольше, чтобы минимизировать внутренние инакомыслия", - говорится в сообщении.

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