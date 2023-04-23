Не надо нас сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия, - Данилов о "мирных инициативах"
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Оружие – лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Когда цель российского агрессора остается неизменной - уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования - это ничто иное как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие - лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения", - отметил он.