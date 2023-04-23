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Не надо нас сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия, - Данилов о "мирных инициативах"

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Не надо нас сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия, - Данилов о "мирных инициативах"
Оружие – лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Когда цель российского агрессора остается неизменной - уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования - это ничто иное как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие - лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Volynianyn 6
    Та дайте вже Данілову ту зброю! Людина он як просить! І його синкам дайте, де вони там в Майамі вештаються? Дайте вже всій його сім'ї і відправте в контрнаступ
  • 5 копійок
    Той шоневтік сказав же тобі.
  • Олег Гнатенко
    Вони на курсах державного управління. Ось війна закінчиться, хтось же повинен буде керувати державою на різного роду посадах? А тут, хоп, і підготовлені кадри приїдуть. Крім того хтось же має заснувати фірми, через які пройдуть кошти на відновлення? Чи думаєте військовослужбовці, зуміють професійно роздеребанити гроші? Це Вам не в окопі "відпочивати". Тут на наступний день, після того як повіє закінченням війни, всі сини і доченьки рвонуть назад. В половини ще орден буде - "За взяття Криму", або "За оборону Бахмуту" отримані в важких боях на передових позиціях Маямі, Оману чи Монако, медалі за "Контрнаступ на Куршавель" та грамоти від відомих і не дуже волонтерів за закупівлі "гуманітарного" шампанського та "медичних" броньованих Гелендавагенів...
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