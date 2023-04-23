Оккупанты, вероятно, снова начнут штурмы Угледара, - Силы обороны

Российские захватчики могут в ближайшее время возобновить штурмовые действия на Угледарском направлении. Сейчас враг только обстреливает город.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Потеряв много личного состава на Авдеевском и Марьинском направлениях, я думаю, что враг в ближайшее время сосредоточит внимание опять-таки на Угледарском направлении. Это мое мнение", - добавил он.

Дмитрашковский добавил, что вчера враг 6 раз нанес удары по Угледару с авиации.

"Враг придерживается тактики выжженной земли. Это делается для того, чтобы нашим защитникам не было возможности в любом месте держать оборону. Уничтожаются дома, военным сленгом говорят разбирают дома этаж за этажом и это происходит как в Бахмуте, так и в Угледаре", - отметил он.

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