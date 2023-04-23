Маляр о ситуации на Херсонщине: Доверяйте официальным источникам информации

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала доверять официальным источникам информации о ходе боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Маляр.

"Верьте только официальным источникам информации о ходе боевых действий", - отметила она, комментируя заявления о том, что украинские силы якобы заняли позиции на левом берегу Херсонщины.

К примеру, она напомнила, что сейчас по сети распространяется информация, что якобы "ВСУ зашли на левый берег Днепра Херсонщины: находятся в 7 километрах от админцентра". В этом контексте Маляр также процитировала пресс-секретаря ОК "Південь" Наталию Гуменюк, которая заявила: "Я хочу, чтобы все поняли, что очень сложная работа продолжается, когда нужно пересечь такое препятствие как Днепр. Когда линия фронта проходит такой широкой мощной рекой. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, когда не будет безопасно для наших военных. Поэтому здесь нужно набраться терпения".

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