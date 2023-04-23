На оккупированной Луганщине захватчики отказываются брать на реализацию продукты местных производителей, - ОВА
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На временно захваченной россиянами территории Луганской области захватчики отказываются брать на реализацию продукты местных производителей.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что начиная с 2014 года сети супермаркетов наладили выгодные им связи с поставщиками, устанавливают цены по своему усмотрению. Поэтому появление новых местных производителей в 2022 году оказалось почти никому не выгодно.
"Как пример, в такой ситуации оказался сырзавод из Марковки. Хотя цены на марковские сыры даже с накруткой торговой сети ниже белорусских и российских. Но это было бы выгодно только местным покупателям, но отнюдь не бизнесу оккупантов. Сейчас завод загружен только на 40% мощности", - отметил Лысогор.