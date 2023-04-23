К ПЦУ присоединился еще один приход Хмельницкой области

Храм Святой мученицы Параскевы села Лесные Гриновцы Лесовогриневецкой ТГ перешел из Украинской православной церкви (московского патриархата) в Православную церковь Украины.

Об этом сообщил депутат Хмельницкого районного совета Александр Черниевич, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялось собрание религиозной организации храма Святой Мученицы Параскевы села Лесные Гриновцы Лесовогриневецкой ТГ. Присутствовавшие на собрании единодушно поддержали изменение подчинения в канонических и организационных вопросах религиозной организации с УПЦ (МП) и присоединились к поместной Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.

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